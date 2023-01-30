30 января
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Происшествия

Стало известно о состоянии лошади, которая находилась в поле с переломом

Стали известны подробности состояния лошади, которая находилась в поле с переломом в Краснощековском районе. О состоянии животного рассказала женщина, которая забрала его, сообщает «Катунь 24».

Лошадь
Лошадь
СС0

Ранее сообщалось, что лошадь забрала женщина «с бумагами из прокуратуры». Оказалось, что лошадь отправили в барнаульскую ветклинику.

Как отмечает «Катунь 24», по словам сельчанки, ветеринар приедет в среду с переносным рентгеном. У лошади возьмут кровь на анализ, а также проведут осмотр.

«А пока перевязки, антибактериальное лечение», — уточняет женщина.

Она добавила, что позже решат вопрос, где провести операцию. Затем лошади нужна реабилитация.

Напомним, ранее лошадь пострадала в ДТП. Она сломала ногу и осталась в поле. Машину сильно помяло. Хозяин животного неизвестен.

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