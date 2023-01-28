Стало известно, куда раненую на Алтае лошадь увезла «женщина с бумагами из прокуратуры»

Пострадавшую в Аварии на Алтае лошадь увезли в барнаульскую ветклинику, рассказал глава Краснощековского района Александр Бобрышев « Вести 22 ».

Бобрышев сказал, что инициативу проявила предпринимательница, которая «все организовала».

Глава муниципалитета заявил, что у него есть расписка, куда и кто увез животное, а также паспортные данные и контакты.

Он призвал с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, лошадь попала под колеса машины в Краснощековском районе. Она лежала в поле с открытым переломом неделю Местные жители подкармливали ее овсом, но этого было недостаточно.

Местный фермер добился разрешения администрации и забрал лошадь на передержку. Ветеринары после осмотра животного заявили, что ногу коню придется, скорее всего, ампутировать.