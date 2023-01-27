Стало известно о состоянии сбитой автомобилем лошади, которую спас от холодной смерти алтайский фермер

Фермер Алексей Нагайцев отвез животное к ветеринару. Врач сообщил, что у лошади начался сепсис — у нее был открытый перелом после ДТП и она неделю провела в поле на морозе, практически без еды.

Местные жители подкармливали ее овсом, но этого было недостаточно, чтобы привести животное в норму.

Как рассказал фермер, у животного сломана нога, разломаны суставы, «все разорвано».

«Животное выздоровеет, если его хорошо кормить и выходить, конечно, но будет инвалидом, калекой. Ногу назад не пришить», — сказал Нагайцев.

Напомним, что животное оставили в поле в Краснощековском районе после ДТП. Хозяина не нашли, но его ищет ГИБДД, потому что автомобиль при наезде на животное тоже сильно пострадал.

Полицейские и администрация не разрешали увозить коня с мороза, якобы он участник ДТП.

Фермер подкармливал лошадь неделю, пока глава сельской администрации не попросил забрать лошадь на передержку.