27 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно о состоянии сбитой автомобилем лошади, которую спас от холодной смерти алтайский фермер

Лошади, которую после серьезного ДТП спас неравнодушный фермер, скорее всего, ампутируют ногу, сообщает «МК».

Лошади.
Лошади.
CC0

Фермер Алексей Нагайцев отвез животное к ветеринару. Врач сообщил, что у лошади начался сепсис — у нее был открытый перелом после ДТП и она неделю провела в поле на морозе, практически без еды.

Местные жители подкармливали ее овсом, но этого было недостаточно, чтобы привести животное в норму.

Как рассказал фермер, у животного сломана нога, разломаны суставы, «все разорвано».

«Животное выздоровеет, если его хорошо кормить и выходить, конечно, но будет инвалидом, калекой. Ногу назад не пришить», — сказал Нагайцев.

Напомним, что животное оставили в поле в Краснощековском районе после ДТП. Хозяина не нашли, но его ищет ГИБДД, потому что автомобиль при наезде на животное тоже сильно пострадал.

Полицейские и администрация не разрешали увозить коня с мороза, якобы он участник ДТП.

Фермер подкармливал лошадь неделю, пока глава сельской администрации не попросил забрать лошадь на передержку.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость