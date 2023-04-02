2 апреля
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Происшествия

Стало известно, почему молодая мать утопила младенца в Новоалтайске

18-летняя мать из Новоалтайска утопила своего новорожденного ребенка в раковине. Женщина заявила, что устала за ним ухаживать, сообщают «Рен ТВ».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Источник «Рен ТВ» сообщает, что девушка с младенцем совсем недавно выписалась из больницы. Известно, что ребенок родился раньше срока — в феврале 2023 года.

Молодая мать вместе с сыном и мужем поехала к своей сестре, чтобы та помогла ей с новорожденным. Затем дождалась, когда все уйдут из дома и утопила ребенка в раковине.

В момент убийства в квартире находилась младшая сестра женщины.

По словам источника, женщина говорила, что устала и не хочет ухаживать за ребенком. По данным altai.aif.ru, молодая семья не состояла на учете в органах опеки. Ранее 18-летняя девушка не попадала в поле зрения правоохранителей.

31 марта молодую мать задержали. СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Екатеринбурга убила двух своих детей, а после покончила с собой 25 марта.

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