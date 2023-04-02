Стало известно, почему молодая мать утопила младенца в Новоалтайске

Источник «Рен ТВ» сообщает, что девушка с младенцем совсем недавно выписалась из больницы. Известно, что ребенок родился раньше срока — в феврале 2023 года.
Молодая мать вместе с сыном и мужем поехала к своей сестре, чтобы та помогла ей с новорожденным. Затем дождалась, когда все уйдут из дома и утопила ребенка в раковине.
В момент убийства в квартире находилась младшая сестра женщины.
По словам источника, женщина говорила, что устала и не хочет ухаживать за ребенком. По данным altai.aif.ru, молодая семья не состояла на учете в органах опеки. Ранее 18-летняя девушка не попадала в поле зрения правоохранителей.
31 марта молодую мать задержали. СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Екатеринбурга убила двух своих детей, а после покончила с собой 25 марта.