Стало известно, почему сибирячка отказалась от семилетнего сына и оставила его в больнице

Напомним, что в соцсетях появились сообщения о том, что мать категорически отказалась забирать своего сына из больницы.

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила, что пост — не фейк. Мальчика действительно оставили в больнице.

«Медработники пытались связаться с мамой мальчика, но она не вышла на связь. После выписки она сына не забрала. Сейчас его определили в центр временного содержания детей», — рассказала она.

Мальчик — старший ребенок в семье, его мать сидит в декрете с двумя дочками. Одной девочке три года, другой меньше месяца. Отец мальчика покончил с собой полгода назад. В воспитании детей матери помогают родственники.

По ее словам, мальчик полтора года лежал в больнице с инфекцией. После выписки ребенок стал странно себя вести.

«Например, он стал ломать игрушки и закапывать их в землю. Говорил, что хоронит. Я спросила: „Кто тебя этому научил?“ Он и ответил, что мальчики в больнице», — рассказала мать ребенка.

Женщина пожаловалась на приступы агрессии у ребенка, которые она стала замечать именно после выписки из больницы. Также она предположила, что такое поведение началось из-за ревности к младшим сестрам.

Второй раз в больницу мальчик попал в середине марта, снова с инфекцией. По словам матери, ей начали звонить оттуда и жаловаться.

«Мне звонили врачи и говорили, что он телефон у кого-то украл, деньги тоже вроде. Медики же мне и посоветовали отдать ребенка в центр. Я сама пришла в опеку и написала заявление, чтобы сына забрали туда на полгода. Я не справляюсь!» — рассказала женщина.

Мать пока не знает, что ей делать дальше. Через полгода женщина окончательно решит, откажется ли она от сына навсегда.

Кроме того, неизвестно, стоит ли семья на учете как неблагополучная и есть ли у мальчика какой-то психиатрический диагноз.

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