Стало известно, в чем обвиняют лидера алтайских «афганцев» Сергея Завалихина

Главу Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина обвиняют в мошенничестве (статья УК 159), сообщил « Толк » со ссылкой на адвоката Завалихина Валерия Давыдова.

Сторона обвинения считает, что некая принадлежащая Завалихину организация оказывала медучреждениям услуги по завышенным ценам.

Скорее всего, речь идет о «Фабрике чистоты», акции которой на 100% принадлежат Завалихину. Организация занимается «стиркой и химической чисткой текстильных и меховых изделий».

Договоры заключали на основании тендеров и аукционов согласно соответствующему федеральном закону. Цены выставляли аукционные комиссии медучреждений.

Претензий от медицинских организаций не поступало, говорит адвокат.

Чтобы назвать цены завышенными, прибегли к аудиторской проверке краевой Счетной палаты. Сейчас по делу назначили экспертизу об определении среднерыночной цены.

Задержание Сергея Завалихина

14 декабря 2022 в Алтайском отделении Российского Союза ветеранов Афганистана подтвердили, что Сергея Завалихина задержали правоохранители. Причину ареста не называли и она стала известна только 17 февраля.

Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — Российского Союза ветеранов Афганистана и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

Дело замглавы алтайского минздрава

Ранее появилась версия, что заместителя главы алтайского минздрава Константина Гордеева уволили из-за причастности к этому же делу. Однако адвокат это опроверг.

Где сейчас находится Завалихин

Сейчас Завалихин находится в СИЗО, однако по словам Давыдова он «держится». Защита хочет добиться изменения меры на домашний арест.

Под стражей находится и директор той самой организации. Вероятнее всего, речь идет о директоре «Фабрики чистоты» Сергее Сичкаре.