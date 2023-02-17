Стало известно, в чем обвиняют лидера алтайских «афганцев» Сергея Завалихина

Сторона обвинения считает, что некая принадлежащая Завалихину организация оказывала медучреждениям услуги по завышенным ценам.
Скорее всего, речь идет о «Фабрике чистоты», акции которой на 100% принадлежат Завалихину. Организация занимается «стиркой и химической чисткой текстильных и меховых изделий».
Договоры заключали на основании тендеров и аукционов согласно соответствующему федеральном закону. Цены выставляли аукционные комиссии медучреждений.
Претензий от медицинских организаций не поступало, говорит адвокат.
Чтобы назвать цены завышенными, прибегли к аудиторской проверке краевой Счетной палаты. Сейчас по делу назначили экспертизу об определении среднерыночной цены.
Задержание Сергея Завалихина
14 декабря 2022 в Алтайском отделении Российского Союза ветеранов Афганистана подтвердили, что Сергея Завалихина задержали правоохранители. Причину ареста не называли и она стала известна только 17 февраля.
Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — Российского Союза ветеранов Афганистана и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.
Дело замглавы алтайского минздрава
Ранее появилась версия, что заместителя главы алтайского минздрава Константина Гордеева уволили из-за причастности к этому же делу. Однако адвокат это опроверг.
Где сейчас находится Завалихин
Сейчас Завалихин находится в СИЗО, однако по словам Давыдова он «держится». Защита хочет добиться изменения меры на домашний арест.
Под стражей находится и директор той самой организации. Вероятнее всего, речь идет о директоре «Фабрики чистоты» Сергее Сичкаре.