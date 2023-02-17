17 февраля
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Происшествия

Стало известно, в чем обвиняют лидера алтайских «афганцев» Сергея Завалихина

Главу Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина обвиняют в мошенничестве (статья УК 159), сообщил «Толк» со ссылкой на адвоката Завалихина Валерия Давыдова.

Сергей Завалихин, председатель краевой организации Союза ветеранов Афганистана.
Сергей Завалихин, председатель краевой организации Союза ветеранов Афганистана.

Сторона обвинения считает, что некая принадлежащая Завалихину организация оказывала медучреждениям услуги по завышенным ценам.

Скорее всего, речь идет о «Фабрике чистоты», акции которой на 100% принадлежат Завалихину. Организация занимается «стиркой и химической чисткой текстильных и меховых изделий».

Договоры заключали на основании тендеров и аукционов согласно соответствующему федеральном закону. Цены выставляли аукционные комиссии медучреждений.

Претензий от медицинских организаций не поступало, говорит адвокат.

Чтобы назвать цены завышенными, прибегли к аудиторской проверке краевой Счетной палаты. Сейчас по делу назначили экспертизу об определении среднерыночной цены.

Задержание Сергея Завалихина

14 декабря 2022 в Алтайском отделении Российского Союза ветеранов Афганистана подтвердили, что Сергея Завалихина задержали правоохранители. Причину ареста не называли и она стала известна только 17 февраля.

Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — Российского Союза ветеранов Афганистана и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн.

Дело замглавы алтайского минздрава

Ранее появилась версия, что заместителя главы алтайского минздрава Константина Гордеева уволили из-за причастности к этому же делу. Однако адвокат это опроверг.

Где сейчас находится Завалихин

Сейчас Завалихин находится в СИЗО, однако по словам Давыдова он «держится». Защита хочет добиться изменения меры на домашний арест.

Под стражей находится и директор той самой организации. Вероятнее всего, речь идет о директоре «Фабрики чистоты» Сергее Сичкаре.

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