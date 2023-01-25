25 января
﻿
Происшествия

Появилась версия, почему губернатор уволил замглавы алтайского минздрава

Уволить замминистра здравоохранения края Константина Гордеева могли из-за уголовного дела председателя алтайской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина, пишет «Банкфакс».

Минздрав Алтайского края.
Минздрав Алтайского края.
Яндекс.Карты.

Напомним, Константина Гордеева уволил губернатор Томенко из-за утраты доверия.

«Основанием проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства», — отмечают в сообщении.

Гордеев вовремя не уведомил о возникшем конфликте интересов и не принял мер, чтобы этот конфликт не допустить или урегулировать. Что за конфликт — не раскрывают.

Константин Гордеев.
Константин Гордеев.
РАНХиГС.

«Банкфакс» пишет, что дело может быть связано с барнаульской фирмой «Приоритетные проекты», директором которой числится, вероятно, сын Константина — Виктор Константинович Гордеев.

Учредителем там выступает Ирина Гордеева — так зовут жену замминистра, которая работала главбухом Диагностического центра Алтайского края.

Фирме всего полтора года, однако у нее есть четыре госконтракта. Один из них — на разработку проектной документации на капремонт Троицкой ЦРБ почти на миллион рублей.

Сайт краевого минздрава пишет, что Константин Гордеев курировал планово-финансовый отдел, отдел контрактной службы, финансового контроля, общий отдел, группу по централизованно-хозяйственному обслуживанию, группу материального снабжения и технического надзора и так далее.

Упоминаний его имени в протоколах комиссии по капремонту Троицкой ЦРБ нет, но «Банкфакс» не исключает, что экс-замминистра мог влиять на процедуру.

Также обращает на себя внимание факт, что в начале декабря 2022 года задержали председателя Алтайской краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина, он находится под стражей. До сих пор неизвестно, в чем его обвиняют.

Сергей Завалихин.
Сергей Завалихин.
Фото: altapress.ru

Издание пишет, что Завалихин известен как учредитель «Фабрики чистоты».

«Приоритетные проекты» и «Фабрика чистоты» оказывают услуги стирки и предоставления постельных принадлежностей алтайским медучреждениям по госконтрактам. Общая сумма таких договор почти достигает 70 млн рублей.

«Банкфакс» считает, что эта тесная связь не исключает того, что увольнение Гордеева связано с делом Завалихина.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость