Появилась версия, почему губернатор уволил замглавы алтайского минздрава

Напомним, Константина Гордеева уволил губернатор Томенко из-за утраты доверия.

«Основанием проверки послужило представление прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства», — отмечают в сообщении.

Гордеев вовремя не уведомил о возникшем конфликте интересов и не принял мер, чтобы этот конфликт не допустить или урегулировать. Что за конфликт — не раскрывают.

Константин Гордеев. РАНХиГС.

«Банкфакс» пишет, что дело может быть связано с барнаульской фирмой «Приоритетные проекты», директором которой числится, вероятно, сын Константина — Виктор Константинович Гордеев.

Учредителем там выступает Ирина Гордеева — так зовут жену замминистра, которая работала главбухом Диагностического центра Алтайского края.

Фирме всего полтора года, однако у нее есть четыре госконтракта. Один из них — на разработку проектной документации на капремонт Троицкой ЦРБ почти на миллион рублей.

Сайт краевого минздрава пишет, что Константин Гордеев курировал планово-финансовый отдел, отдел контрактной службы, финансового контроля, общий отдел, группу по централизованно-хозяйственному обслуживанию, группу материального снабжения и технического надзора и так далее.

Упоминаний его имени в протоколах комиссии по капремонту Троицкой ЦРБ нет, но «Банкфакс» не исключает, что экс-замминистра мог влиять на процедуру.

Также обращает на себя внимание факт, что в начале декабря 2022 года задержали председателя Алтайской краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина, он находится под стражей. До сих пор неизвестно, в чем его обвиняют.

Сергей Завалихин. Фото: altapress.ru

Издание пишет, что Завалихин известен как учредитель «Фабрики чистоты».

«Приоритетные проекты» и «Фабрика чистоты» оказывают услуги стирки и предоставления постельных принадлежностей алтайским медучреждениям по госконтрактам. Общая сумма таких договор почти достигает 70 млн рублей.

«Банкфакс» считает, что эта тесная связь не исключает того, что увольнение Гордеева связано с делом Завалихина.