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Происшествия

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в автокатастрофе на Алтае

Восемь пострадавших в автокатастрофе на трассе «Барнаул-Рубцовск» до сих пор находятся в больнице, сообщает alt.kp.ru.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

Как сообщили изданию в краевом минздраве, четыре человека лежат в ЦРБ Алейска, еще четыре — в Барнауле в больнице скорой медицинской помощи.

По неподтвержденной информации водитель микроавтобуса, в котором ехал ансамбль «Сударушки», до сих пор не вышел из комы.

О состоянии еще троих пострадавших, которые находятся в Банауле, не сообщается.

В Алейской ЦРБ проходят лечение четверо пострадавших — они чувствуют себя хорошо. Двое лежат в отделении травматологии, еще двое из другого района поступили в больницу накануне. Никаких серьезных травм у них не было — или ушибы, или сотрясение головного мозга.

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.

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