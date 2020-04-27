Стало известно, зачем правоохранители являлись в администрацию Ярового

Стали известны подробности визита правоохранительных органов в администрацию Ярового. В следкоме рассказали , что житель Алтайского края должен был передать взятку главе администрации, но не донес.

В апреле 2020 года подозреваемый, действуя путем обмана и злоупотребления доверием под видом передачи взятки главе администрации Ярового, получил от предпринимателя более 1,3 млн рублей.

«В действительности намерений отдавать кому-либо деньги мужчина не имел, а желал их похитить», — заявили в ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее altapress.ru писал, что один из угольщиков хотел начать поставки топлива в Яровое и искал способ, как это сделать. Помочь ему вызвался некий гражданин, который заявил, будто бы готов договориться с мэром Ярового за определенную сумму, которую он якобы и передаст.

Но гражданин, как показали оперативные мероприятия, эту взятку не передавал и не собирался передавать ни мэру, ни кому-либо еще. Какие именно действия стороны уже успели сделать, неясно.

Так или иначе, правоохранители усмотрели в этом признаки мошенничества.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).