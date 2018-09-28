Пойман барнаулец, убивший мужчину в новогоднюю ночь и 19 лет скрывавшийся от правосудия

Задержан подозреваемый в убийстве барнаулец, который 19 лет скрывался от правосудия под вымышленными именами в Казахстане и различных городах России. Как рассказали в Следкоме, его поймали 5 сентября в Саратовской области. Сейчас подозреваемому 48 лет, а на момент убийства ему было 29.

Тело убитого, которому тогда тоже было 29 лет, нашли 1 января 1999 года. Труп с ножевым ранением грудной клетки обнаружили в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Петра Сухова.

Завели уголовное дело, однако подозреваемый скрылся. Ему заочно предъявили обвинение в совершении убийства, а предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

Как рассказали в СУСК, в новогоднюю ночь 1 января 1999 года в одну из квартир того самого дома на улице Петра Сухова позвонил потерпевший. Подозреваемый временно проживал в этой квартире и ранее не был знаком с гостем. Гость предложил потерпевшему купить вещи. Между молодыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой, по версии следствия, подозреваемый воткнул нож в грудь потерпевшего.

После он вынес труп на лестничную клетку, а сам сбежал в Казахстан, где проживал под вымышленными анкетными данными, не имея постоянного места работы.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу в Барнауле. Расследование дела продолжается.

В настоящее время судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.