Стая собак пять минут рвала в клочья одежду и кусала девочку, а она спасала лицо в снегу

Нападение собак на ребенка произошло утром 13 февраля в Оренбурге возле жилых домов.

«Должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку на территории. Незаконные и халатные действия <…> выразились в причинении малолетней жительнице телесных повреждений в результате нападения стаи бездомных собак», — рассказали в СК.

Возбудили дело по факту халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к инциденту.

Как уточняют «Вести Оренбург», девочка пошла в магазин и возле мусорной площадки увидела стаю бродячих собак, которую решила обойти стороной.

«За ней увязалась одна собака, стала гавкать, тем самым привлекла внимание стаи. Порядка десяти крупных собак набросились на дочку, покусали руки, ноги, особенно пострадала спина. Девочка сообразила, что нужно лежать лицом в снег, чтобы псы не повредили его. Жизнь моей дочери спасла куртка, летом страшно и представить, что было бы», — рассказала мать пострадавшей девочки.