17 августа 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Стажера в наушниках раздавило двухтонным баком на новосибирском заводе

В Новосибирской области после гибели рабочего проверяют завод на нарушения требований охраны труда, сообщает региональный СК.

Рабочий погиб на заводе. Новосибирская область.
Рабочий погиб на заводе. Новосибирская область.
vk.com/skrnso.

Инцидент произошел 15 августа в одном из цехов обжига электродного завода, расположенного в поселке Линево (Искитимский район).

«При погрузке и транспортировке продукции с погрузчика произошло опрокидывание металлического бака весом 2000 кг, в результате чего погиб 24-летний разнорабочий», — рассказали в ведомстве.

СК выясняет обстоятельства, проводит проверку по факту «нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть».

Как уточняет NGS.RU со ссылкой на свои источники, погибший находился в неположенном месте.

«Парень стоял между „телегой“ с баком и грузовой машиной, в это время бак сместился, соскользнул и упал прямо на него. Его переломало пополам», — отмечает издание.

По словам рабочих, мужчина проходил стажировку. В тот день он нарушил технику безопасности — в наушниках не слышал, как ему сигналила крановщица.

Причина опрокидывания бака пока не установлена. У погибшего остались ребенок и беременная жена.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле выглядит ситуация с несчастными случаями на предприятиях и как снижают негативную статистику.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость