Стажера в наушниках раздавило двухтонным баком на новосибирском заводе

В Новосибирской области после гибели рабочего проверяют завод на нарушения требований охраны труда, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 15 августа в одном из цехов обжига электродного завода, расположенного в поселке Линево (Искитимский район).

«При погрузке и транспортировке продукции с погрузчика произошло опрокидывание металлического бака весом 2000 кг, в результате чего погиб 24-летний разнорабочий», — рассказали в ведомстве.

СК выясняет обстоятельства, проводит проверку по факту «нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть».

Как уточняет NGS.RU со ссылкой на свои источники, погибший находился в неположенном месте.

«Парень стоял между „телегой“ с баком и грузовой машиной, в это время бак сместился, соскользнул и упал прямо на него. Его переломало пополам», — отмечает издание.

По словам рабочих, мужчина проходил стажировку. В тот день он нарушил технику безопасности — в наушниках не слышал, как ему сигналила крановщица.

Причина опрокидывания бака пока не установлена. У погибшего остались ребенок и беременная жена.

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