59 стерлядей подвели алтайского рыбака под статью

Сотрудники каменской полиции с представителями рыбоохраны задержали на Оби в Алтайском крае подозреваемого в незаконной добыче краснокнижной стерляди. Рыбаком оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

На рыбалку он отправился ночью на резиновой лодке. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться.

«Осмотрев лодку, правоохранители обнаружили стерлядь в количестве 59 штук. Эта рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу России, и ее отлов запрещен на территории Российской Федерации», — сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Улов изъяли. Ущерб водным биоресурсам составил почти 270 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Рыбак находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

В начале августа транспортные полицейские вместе с сотрудниками «Главрыбвода» поймали в Барнауле рыбака, который тоже раздобыл краснокнижную стерлядь.