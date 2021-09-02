2 сентября
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Происшествия

59 стерлядей подвели алтайского рыбака под статью

Сотрудники каменской полиции с представителями рыбоохраны задержали на Оби в Алтайском крае подозреваемого в незаконной добыче краснокнижной стерляди. Рыбаком оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

Улов стерляди.
Улов стерляди.
22.мвд.рф

На рыбалку он отправился ночью на резиновой лодке. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться.

«Осмотрев лодку, правоохранители обнаружили стерлядь в количестве 59 штук. Эта рыба семейства осетровых занесена в Красную книгу России, и ее отлов запрещен на территории Российской Федерации», — сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Улов изъяли. Ущерб водным биоресурсам составил почти 270 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Рыбак находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении.

В начале августа транспортные полицейские вместе с сотрудниками «Главрыбвода» поймали в Барнауле рыбака, который тоже раздобыл краснокнижную стерлядь.

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