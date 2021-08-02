Барнаульцу грозит срок и штраф за незаконный вылов стерляди

Транспортные полицейские вместе с сотрудниками «Главрыбвода» поймали в Барнауле рыбака, который раздобыл краснокнижную стерлядь. Об этом сообщили в Сибирском управлении МВД на транспорте.

Мужчина выловил шесть рыбин с помощью двух «переметов» с 30 крючками.

Стерлядь — рыба семейства осетровых, занесена в Красную книгу Алтайского края, как уязвимый вид.

Рыбу и орудия лова у браконьера изъяли. Ущерб от его действий составил около 30 тыс. рублей.

Сотрудниками Алтайского линейного МВД России возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконный вылов водных биологических ресурсов).

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы на срок до двух лет и крупный денежный штраф.