Барнаульцу грозит срок и штраф за незаконный вылов стерляди

Мужчина выловил шесть рыбин с помощью двух «переметов» с 30 крючками.
Стерлядь — рыба семейства осетровых, занесена в Красную книгу Алтайского края, как уязвимый вид.
Рыбу и орудия лова у браконьера изъяли. Ущерб от его действий составил около 30 тыс. рублей.
Сотрудниками Алтайского линейного МВД России возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконный вылов водных биологических ресурсов).
Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы на срок до двух лет и крупный денежный штраф.