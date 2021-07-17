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Происшествия

Стихийное бедствие в Германии: погибли более 100 человек из-за наводнения

На западе Германии из-за наводнения, вызванного сильными дождями, погибли больше 100 человек, пишет «Медуза». Министерство обороны Германии объявило тревогу.

Ливень.
Ливень.
CC0

Минимум 63 человека погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, и еще не менее 43 — в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает агентство Focus. Эти земли находятся вблизи границ с Бельгией, Люксембургом, Францией и Нидерландами и пострадали от стихии наиболее всего.

Около 1,3 тыс. человек числятся пропавшими без вести после наводнения в районе Арвайлер на западе Германии, говорится на сайте местной администрации.

В районе бедствия сейчас не работает сотовая связь — пропавшие могут быть живы, но пока не могут дать знать о себе. По всей Германии из-за потопов пострадали около 3,5 тысяч человек, им оказывают помощь врачи.

Некоторые мосты обрушились.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет назвал произошедшее «наводнением исторического масштаба».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сейчас находится с визитом в Вашингтоне, пишет polit.ru. Она назвала происходящее в Германии катастрофой.

«Мои мысли с вами. И вы можете быть уверены, что все — федеральные, региональные и местные органы власти — сделают все возможное, чтобы спасти жизни, предотвратить опасность и облегчить трудности, даже в самых сложных условиях», — сказала Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом.

Прогноз

В Европе из-за циклона «Бернд» прошли сильные дожди. Ожидается, что они продолжатся и в ближайшие два дня.

В Бельгии в результате наводнения погибли 12 человек, пишет RTBF. Уровень воды поднимается в отдельных районах Нидерландов, Франции и Швейцарии.

«Медуза» внесена в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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