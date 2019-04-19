Столичные полицейские задержали мужчин с женским скелетом в сумке

Предварительно установлено, что останки принадлежат женщине, смерть которой наступила более года назад. Личность жертвы пока не установлена. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Мужчин доставили в следственный отдел для проверки их на причастность к совершению преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет znak.com.
Для установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что в окрестностях поселка Куташ Майминского района (Республика Алтай) 3 апреля обнаружили останки мужчины.