Столичные полицейские задержали мужчин с женским скелетом в сумке

18 апреля сотрудники московские полицейские задержали двух мужчин с фрагментами скелета в сумке. Инцидент произошел у подъезда жилого дома на 1-й Владимирской улице.

Предварительно установлено, что останки принадлежат женщине, смерть которой наступила более года назад. Личность жертвы пока не установлена. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчин доставили в следственный отдел для проверки их на причастность к совершению преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет znak.com.

Для установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в окрестностях поселка Куташ Майминского района (Республика Алтай) 3 апреля обнаружили останки мужчины.