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Происшествия

Столичные полицейские задержали мужчин с женским скелетом в сумке

18 апреля сотрудники московские полицейские задержали двух мужчин с фрагментами скелета в сумке. Инцидент произошел у подъезда жилого дома на 1-й Владимирской улице.

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

Предварительно установлено, что останки принадлежат женщине, смерть которой наступила более года назад. Личность жертвы пока не установлена. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчин доставили в следственный отдел для проверки их на причастность к совершению преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, пишет znak.com.

Для установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в окрестностях поселка Куташ Майминского района (Республика Алтай) 3 апреля обнаружили останки мужчины.

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