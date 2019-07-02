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Происшествия

Столичный таксист отравил пассажира и ограбил

В Москве мужчина обратился в полицию после отравления неизвестным веществом в такси, сообщает ТАСС.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

«В полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом», — рассказали в столичном главке.

В больнице мужчина написал заявление о хищении имущества.

По словам потерпевшего, он отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице, после чего сел в одну из машин такси, которые были припаркованы у заведения.

«Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать», — сообщили в главке.

Позже потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой были списаны 16 тыс. рублей, пишет bfm.ru. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления личности и задержания злоумышленника.

Отравители

Ранее в Москве полиция задержала 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Он знакомился с жителями столицы на Хохловской площади, предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, затем Сабанов похищал их имущество. Позже в столице арестовали ранее судимого жителя Твери, который грабил своих жертв после отравления психотропами.

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