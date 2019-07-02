Столичный таксист отравил пассажира и ограбил

«В полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом», — рассказали в столичном главке.
В больнице мужчина написал заявление о хищении имущества.
По словам потерпевшего, он отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице, после чего сел в одну из машин такси, которые были припаркованы у заведения.
«Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать», — сообщили в главке.
Позже потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой были списаны 16 тыс. рублей, пишет bfm.ru. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления личности и задержания злоумышленника.
Отравители
Ранее в Москве полиция задержала 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Он знакомился с жителями столицы на Хохловской площади, предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, затем Сабанов похищал их имущество. Позже в столице арестовали ранее судимого жителя Твери, который грабил своих жертв после отравления психотропами.