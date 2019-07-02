Столичный таксист отравил пассажира и ограбил

«В полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен гражданин с признаками отравления неустановленным веществом», — рассказали в столичном главке.

В больнице мужчина написал заявление о хищении имущества.

По словам потерпевшего, он отдыхал вечером в ресторане на Пятницкой улице, после чего сел в одну из машин такси, которые были припаркованы у заведения.

«Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать», — сообщили в главке.