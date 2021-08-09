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Происшествия

«Столько крови я никогда не видела»: ребенка в Барнауле сбила девочка на электросамокате

В Барнауле на пешеходной части ул. Мало-Тобольской девочка на электросамокате врезалась в пятилетнего мальчика. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшего.

Электросамокат.
Электросамокат.
CC0

Инцидент произошел 8 августа. Со слов матери, управляла самокатом девочка на вид 12 лет.

«Вчера обошлось, нам, можно сказать, повезло: рассечение брови и ушибы, но столько крови я никогда не видела! Я буду писать во все инстанции, ибо эти долбанные электросамокаты представляют реальную угрозу жизни и здоровью!» — рассказала женщина.

Кровь на асфальте.
Кровь на асфальте.
vk.com/incident22

Она также поблагодарила прохожих, которые помогли ее сыну. Пока мать добежала до ребенка, одна из женщин зажимала мальчику рану, а из ближайших магазинов принесли бинты и перекись.

«Нашелся даже врач, который наложил повязку! Спасибо всем, кто помог, я была в ступоре от страха. Страна людей с золотыми душами и чистыми огромными сердцами. Когда приехала скорая, в суете даже не поблагодарила», — добавила мама мальчика.

Электросамокат.
Электросамокат.
CC0

Барнаульцы в комментариях паблика «Инцидент Барнаул» предложили ввести выдачу водительских прав на электросамокаты.

Ранее altapress.ru писал, что 180 ДТП с этим и другими средствами индивидуальной мобильности произошло за полгода в России.

Глава Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и получил черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, повреждение ключицы и травма живота. Мэра нашли без сознания около местного санатория. В больнице врачи ввели его в искусственную кому.

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