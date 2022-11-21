Столпы огня охватили цистерны с топливом в ДНР

Две цистерны с топливом были охвачены огнем на железнодорожных путях в Макеевке (ДНР). Об этом сообщило МЧС республики.

Сообщение о пожаре поступило в 4:06 мск. Горели две цистерны по 70 куб. м на ж/д полотне за территорией нефтебазы и три стационарные емкости в одном обваловании объемом 60 куб. м, находящиеся неподалеку.

Причиной пожара стало попадание снаряда.

Пожар ликвидировали 20 единиц техники, 84 человека личного состава и пожарный поезд.

Также создали два боевых участка — один направлен на ликвидацию горения стационарных емкостей на площади 300 кв. м, второй — на ж/д полотно с цистернами.

Пожар локализовали в 9:00 мск, а полностью потушили — в 9:43. Погибших и пострадавших нет.