16 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сторож алтайской турбазы жестоко расправился с сожительницей

49-летнего сторожа базы отдыха в Егорьевском районе Алтайского края подозревают в убийстве сожительницы.

Турбаза
Турбаза
altai-krai.sledcom.ru

По данным следствия, подозреваемый работал на базе отдыха и проживал со своей 30-летней сожительницей в домике для обслуживающего персонала.

В начале июня ночью сожители поругались. В ходе ссоры мужчина нанес множество ножевых ранений по телу женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело в полиэтиленовый мешок и сбросил в подпол. Труп обнаружили 12 июня, подозреваемого задержали.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следствием ведется сбор и заключение доказательств по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость