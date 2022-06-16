Сторож алтайской турбазы жестоко расправился с сожительницей

49-летнего сторожа базы отдыха в Егорьевском районе Алтайского края подозревают в убийстве сожительницы.

По данным следствия, подозреваемый работал на базе отдыха и проживал со своей 30-летней сожительницей в домике для обслуживающего персонала.

В начале июня ночью сожители поругались. В ходе ссоры мужчина нанес множество ножевых ранений по телу женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело в полиэтиленовый мешок и сбросил в подпол. Труп обнаружили 12 июня, подозреваемого задержали.

Сейчас мужчина находится под стражей. Следствием ведется сбор и заключение доказательств по уголовному делу, сообщает пресс-служба СУ СК региона.