Стойка шасси повредилась при посадке Ту-204 в аэропорту Толмачево

Лайнер выполнял рейс Норильск — Новосибирск, сообщает «Интерфакс». Основная стойка шасси задымилась из-за разрушения двух пневматиков при пробеге самолета по полосе.
Экипаж посадил самолет в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.
Проводится доследственная проверка.
Ранее самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов. Судя по разговору летчиков, самолет они пытались посадить два раза. В первый опустились слишком низко (на 60 метров при допустимых 110), во второй — зацепились левой частью за землю, выкатившись за обочину полосы.
Также Boeing с пассажирами загорелся при взлете в аэропорту .