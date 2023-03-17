17 марта
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Происшествия

Стойка шасси повредилась при посадке Ту-204 в аэропорту Толмачево

У самолета «Почты России» Ту-204 при посадке в международном аэропорту Толмачево (Новосибирск) повреждена стойка шасси.

Инцидент с Ту-204.
Инцидент с Ту-204.
zapsib-sut.sledcom.ru

Лайнер выполнял рейс Норильск — Новосибирск, сообщает «Интерфакс». Основная стойка шасси задымилась из-за разрушения двух пневматиков при пробеге самолета по полосе.

Экипаж посадил самолет в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.

Проводится доследственная проверка.

Ранее самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов. Судя по разговору летчиков, самолет они пытались посадить два раза. В первый опустились слишком низко (на 60 метров при допустимых 110), во второй — зацепились левой частью за землю, выкатившись за обочину полосы.

Также Boeing с пассажирами загорелся при взлете в аэропорту .

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