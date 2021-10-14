Странный мужчина с бородавками на лице пристает к детям в Барнауле

Уже несколько барнаульцев столкнулись с мужчиной, который пытался приставать к детям на улице. Отличительная особенность неизвестного — бородавки на лице, пишет « Комсомольская правда ».

Мама первоклассницы из школы № 102 в родительском чате рассказала, что сама видела, как мужчина пытается пристать к играющим мальчикам.

С ее слов, он предлагал им конфеты, а в руке держал линейку, карандаш.

«Затеял с ними разговор: „Вы же ученики“. Но, увидев меня, свои позиции сдал и быстрым шагом ушел. Мальчишки от него сбежали, видимо, с ними проводились беседы», — говорит женщина. Она успела разглядеть лицо незнакомца и заметила, что оно было в бородавках. Ранее подозрительного мужчину заметили в районе ул. Малахова, 111. Одна из родительниц рассказывала, что к ее сыну, который шел пешком из школы, стал приставать, по словам мальчика, «старый мужчина». В комментариях написали, что видели этого мужчину и у него на лице были бородавки. «Сначала предложил проводить его до квартиры, когда сын отказался, стал звать к себе под предлогом показать что-то интересное», — говорила мама мальчика.

Как рассказали в полиции, сообщения подобного рода к ним поступали, идут проверки.