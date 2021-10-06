6 октября
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Жизнь

В Барнауле мужчина с собакой пристает к детям и приглашает посмотреть «что-то интересное»

В Барнауле полиция проверяет информацию о мужчине, который приглашает детей к себе домой, сообщает amic.ru.

Мужчина с собакой.
Мужчина с собакой.
интернет.

В родительских чатах появились сообщения про мужчину, который пристает к детям в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова.

«Уважаемые родители! Хотела бы вас предупредить, особенно тех, у кого дети ходят сами домой. Мой сын сегодня пошел домой пешком. В районе дома № 111 по улице Малахова к нему стал приставать незнакомый мужчина. Как сын говорит, уже старый. Сперва предложил проводить его до квартиры. Сын отказался. Тогда он стал звать к себе. Под предлогом показать что-то интересное», — написала жительница Барнаула.

По словам женщины, мужчина гулял с черно-белой собакой.

В полиции сообщили, что уже проверяют информацию о незнакомце с собакой.

Ранее в Барнауле пожилой незнакомец пытался поцеловать восьмилетнюю девочку.

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