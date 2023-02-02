Страшный пожар в строительном модуле в Севастополе унес жизни 8 человек

Страшный пожар произошел в двухэтажном жилом строительном модуле в Севастополе. Погибло восемь человек, сообщает МЧС России.

Пожар в строительном модуле в Севастополе

По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило 2 января в 2:19. Горел двухэтажный жилой строительный модуль на улице Нефтяная.

К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К утру открытое горение ликвидировали, еще через несколько часов завершили рабор конструкций. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Восемь человек погибло в пожаре. Двое рабочих пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщает региональный следком.

Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что это был строительный городок ДСК — субподрядчика компании ВАД.

«Нашего опытного и надежного подрядчика, приношу им и родственникам погибшим свои соболезнования», — сообщил Развожаев.

ТАСС также добавляет, что восемь человек, которые находились в строительном модуле, не выходят на связь.

Заместитель губернатора региона Александр Кулагин сообщил, что власти Севастополя совместно с подрядчиком прорабатывают вопрос об оказании помощи семьям погибших.