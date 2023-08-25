Страшное ДТП с мотоциклистом произошло в Барнауле

Серьезно пострадал мотоциклист. Очевидцы отмечают, что он был без сознания.
Подробнее о его состоянии не сообщается.
Ранее на Алтае 14-летний мотоциклист пострадал в серьезном ДТП.
Жесткое ДТП произошло на пересечении ул. Георгиева и Сухэ-Батора, сообщает "Инцидент Барнаул".
Серьезно пострадал мотоциклист. Очевидцы отмечают, что он был без сознания.
Подробнее о его состоянии не сообщается.
Ранее на Алтае 14-летний мотоциклист пострадал в серьезном ДТП.
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