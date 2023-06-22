22 июня
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Происшествия

Страшное смертельное ДТП произошло в Дагестане. Список погибших

В Дагестане 21 июня столкнулся рейсовый автобус с грузовиком и легковушкой, сообщает "112".

ДТП в Дагестане.
ДТП в Дагестане.
112

Девять человек погибли, еще 20 пострадали.

Авария произошла на трассе Р-217 "Кавказ". Там столкнулись рейсовый автобус "Москва — Хасавюрт", легковушка и грузовик. Водитель КамАЗа скончался.

Известно, что водитель Toyota Camry использовал подложные номера.

Как произошла авария - уточняется.

Список погибших

  1. Шамсудин М, 1978 - водитель КамАЗа;
  2. Абдулатим Г., 2010;
  3. Магомедрасул Г., 2011;
  4. Патимат Г., 1961;
  5. Вазинат К.,1987;
  6. Фарида М., 2005;
  7. Гульнара Г., 1977;
  8. Абдулмуслим А., 1988.

Ранее молодая пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Сростках.

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