Стрелок-пенсионер, которого несколько часов штурмовали силовики, владел оружием законно

«У правоохранительных органов не было оснований не выдавать ему разрешение на законное хранение шестью единицами оружия. Они выдавались ему установленным порядком с соблюдением всех необходимых законом требований», — сказал Грибакин.
Представитель Росгвардии подтвердил — в 1976 году Барданов имел судимость, впоследствии она была погашена. В 2002 году мужчина также фигурировал в деле о мошенничестве — его прекратили за отсутствием состава преступления.
Мнение депутата
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал успехом всю операцию. По мнению депутата, именно эта характеристика подходит ситуации, когда отряды ФСБ, Росгвардии и спецназа 10 часов штурмуют 61-летнего пенсионера.
«То, что при таком объеме арсенала, никто из соседей и родственников „стрелка“ не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Что произошло
Штурм дома 61-летнего жителя поселка Вешки Владимира Барданова начался днем 30 марта после того, как к мужчине приехали сотрудники правоохранительных органов по делу о незаконном обороте оружия.
Увидев силовиков, Барданов сразу открыл огонь, а затем кинул в них две гранаты.
После первых попыток штурма дом Барданова загорелся. Это не помешало стрелку, 61-летнему мужчине, в течение 10 часов продолжить оказывать ожесточенное сопротивление спецназу «Рысь», ФСБ и Росгвардии.
Один спецназовец оказался ранен в ногу.
Барданов отказался сдаваться и погиб в горящем доме.
Экспертиза
Мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического состояния.