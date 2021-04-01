Стрелок-пенсионер, которого несколько часов штурмовали силовики, владел оружием законно

Мытищинский стрелок Владимир Барданов, которого 10 часов штурмовал спецназ, владел оружием на законных основаниях, пишет РБК со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

«У правоохранительных органов не было оснований не выдавать ему разрешение на законное хранение шестью единицами оружия. Они выдавались ему установленным порядком с соблюдением всех необходимых законом требований», — сказал Грибакин.

Представитель Росгвардии подтвердил — в 1976 году Барданов имел судимость, впоследствии она была погашена. В 2002 году мужчина также фигурировал в деле о мошенничестве — его прекратили за отсутствием состава преступления.

Мнение депутата

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал успехом всю операцию. По мнению депутата, именно эта характеристика подходит ситуации, когда отряды ФСБ, Росгвардии и спецназа 10 часов штурмуют 61-летнего пенсионера.

«То, что при таком объеме арсенала, никто из соседей и родственников „стрелка“ не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Что произошло

Штурм дома 61-летнего жителя поселка Вешки Владимира Барданова начался днем 30 марта после того, как к мужчине приехали сотрудники правоохранительных органов по делу о незаконном обороте оружия.

Патроны , боеприпасы. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Увидев силовиков, Барданов сразу открыл огонь, а затем кинул в них две гранаты.

После первых попыток штурма дом Барданова загорелся. Это не помешало стрелку, 61-летнему мужчине, в течение 10 часов продолжить оказывать ожесточенное сопротивление спецназу «Рысь», ФСБ и Росгвардии.

Один спецназовец оказался ранен в ногу.

Барданов отказался сдаваться и погиб в горящем доме.

Экспертиза

Мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического состояния.