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Происшествия

Стало известно о прошлом стрелка, который противостоял бойцам спецназа

На погибшего россиянина Владимира Барданова, устроившего стрельбу в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах, официально были зарегистрированы некоторые виды оружия.

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В прошлом его несколько раз привлекали к ответственности, также он имел отдельный мотопарк, рассказал информированный источник «Интерфаксу».

Мотопарк

По данным собеседника агентства, Барданов владел мотоциклами Harley-Davidson FХS ВSЕ, BMW К1300S, Kawasaki ZХ 1400 °F, Triumph Bonneville Т100 и BMW R1200GS АDVЕNТURЕ. Помимо этого, он считался собственником автомобилей Infiniti QX80 и QX56.

Арсенал

В арсенале стрелка, по официальным данным, были охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом и травматический пистолет Grand Power T10.

Розыск

Барданова ранее привлекали к ответственности по различным уголовным делам, также на его имя часто выписывали штрафы за превышение скорости на дорогах. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия".

Кредиторы

У россиянина были и проблемы с кредиторами, пишет Lenta.ru. По словам источника, погибший находился в черных списках нескольких кредитных организаций.

Экспертиза

Мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, должны назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического состояния.

Что произошло

В подмосковном коттеджном поселке под Мытищами 61-летний пенсионер более девяти часов держал оборону против СОБРА, Росгвардии, спецназа и ФСБ.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом «для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения».

В ответ 61-летний владелец дома Владимир Барданов, не пустив правоохранителей внутрь, начал стрелять в их сторону из автоматического оружия, а также бросил гранаты.

После первых попыток штурма дом Барданова загорелся.

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