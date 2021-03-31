Стало известно о прошлом стрелка, который противостоял бойцам спецназа

В прошлом его несколько раз привлекали к ответственности, также он имел отдельный мотопарк, рассказал информированный источник «Интерфаксу».
Мотопарк
По данным собеседника агентства, Барданов владел мотоциклами Harley-Davidson FХS ВSЕ, BMW К1300S, Kawasaki ZХ
Арсенал
В арсенале стрелка, по официальным данным, были охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом и травматический пистолет Grand Power T10.
Розыск
Барданова ранее привлекали к ответственности по различным уголовным делам, также на его имя часто выписывали штрафы за превышение скорости на дорогах. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия".
Кредиторы
У россиянина были и проблемы с кредиторами, пишет Lenta.ru. По словам источника, погибший находился в черных списках нескольких кредитных организаций.
Экспертиза
Мытищинскому стрелку, тело которого нашли в его доме, должны назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического состояния.
Что произошло
В подмосковном коттеджном поселке под Мытищами 61-летний пенсионер более девяти часов держал оборону против СОБРА, Росгвардии, спецназа и ФСБ.
Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом «для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения».
В ответ 61-летний владелец дома Владимир Барданов, не пустив правоохранителей внутрь, начал стрелять в их сторону из автоматического оружия, а также бросил гранаты.
После первых попыток штурма дом Барданова загорелся.