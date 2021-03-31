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Происшествия

Спецназ более девяти часов штурмовал одного российского стрелка

В подмосковном коттеджном поселке под Мытищами загорелся дом, где укрывался стрелок. 61-летний пенсионер, более девяти часов держал оборону против СОБРА, Росгвардии, спецназа и ФСБ. В результате предполагаемый продавец оружия погиб, сообщает ТАСС.

Ручная граната РГД-5.
Ручная граната РГД-5.
Dogad75 в commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0, part from original

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», — цитирует издание источник.

Стрелок сам поджег свой арсенал, после чего огонь распространился по всему зданию. Пожар тушить не стали — была вероятность того, что в доме могут сдетонировать гранаты.

Штурм дома 61-летнего жителя поселка Вешки Владимира Барданова начался 30 марта днем после того, как к мужчине приехали сотрудники правоохранительных органов по делу о незаконном обороте оружия.

Увидев силовиков, Барданов сразу открыл огонь, а затем кинул в них две гранаты. В доме находилась семья стрелка, он выпустил всех, кроме зятя. <По другим сведениям, стрелок в доме оставался один>

После первых попыток штурма дом Барданова загорелся, пишет polit.ru.

Это не помешало стрелку продолжить оказывать ожесточенное сопротивление спецназу «Рысь», ФСБ и Росгвардии. Ранение получил один из спецназовцев, пишет bfm.ru.

В экстренных службах отметили, что тело стрелка сильно обгорело, для подтверждения личности погибшего будут проводить ДНК-экспертизу.

Что произошло

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом «для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения».

В ответ 61-летний владелец дома Владимир Барданов, не пустив правоохранителей внутрь, начал стрелять в их сторону из автоматического оружия, а также бросил две гранаты.

В итоге мужчину не удалось задержать. Он «заблокировался на этаже», отстреливался и, возможно, поджег склад с нелегальным оружием, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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