Стрелок в пермском вузе попросил не приговаривать его к пожизненному заключению

Тимур Бекмансуров, обвиняемый в нападении на ПГНИУ, попросил не приговаривать его к пожизненному лишению свободы. О таком наказании попросил представитель гособвинения. Об этом сообщает « КоммерсантЪ ».

На суде Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся. Он попросил учесть, что у него инвалидность третьей группы — ему ампутировали левое бедро на уровне нижней трети во время задержания.

Кроме этого он обратил внимание на положительную характеристику, которую ему дали по местам жительства и учебы. А также на активное содействие расследованию.

Ранее 28 ноября суд вернул дело Бекмансурова на стадию судебного следствия, сообщают РИА Новости. Необходимо было приобщить к делу пакет медицинских документов об инвалидности подсудимого.

Приговор Тимуру Бекмансурову огласят 28 декабря.