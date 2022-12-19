19 декабря
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Происшествия

Студентка стала наркокурьером и теперь ей грозит шесть лет колонии

Студентка из Республики Алтай стала наркокурьером и поставляла запрещенные вещества в Бийск, сообщают «Новости Горного Алтая».

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Подозреваемая нашла преступную подработку в интернете. За распространение наркотиков в виде «закладок» предлагали 350−400 рублей. Их обещали перевести в виде биткоинов, которые якобы можно было вывести в валюту.

Девушка очень нуждалась в деньгах. Она училась в политехническом колледже и воспитывала маленького ребенка.

За партией наркотиков подозреваемая отправилась в Бийск. Ее довез знакомый, с которым они вместе принимали запрещенные вещества.

Студентка получила сверток с 35 «закладками» и начала развозить их по городу. Машину остановили сотрудники ГИБДД из-за нарушения.

Сотрудники полиции решили проверить подозрительной автомобиль, и пара тут же призналась.

По окончании следствия уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере было направлено в суд. Девушке назначили наказание в виде лишения свободы сроком 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

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