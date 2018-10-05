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5 октября
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18 студенток Казани отравились духами, купленными на AliExpress

В Татарстане 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Предварительно причиной отравления стал флакон духов, купленный на AliExpress, сообщает сайт Prokazan.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Информацию подтвердили в республиканском следкоме.

Девушка принесла в колледж флакончик духов, при этом ее подруга активно распылила его на себя. В результате ее одногруппники начали падать в обморок.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

В ведомстве сообщили, что студентам оказана необходимая медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Четверо из них отказались от госпитализации.

В соцсетях уже шутят, не флакон ли это духов Nina Ricci (якобы флакон этих духов использовали сотрудники российских спецслужб для отравления Скрипалей в Великобритании).

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