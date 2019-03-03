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Происшествия

Суд арестовал бойца Емельяненко, совершившего пьяную выходку на Mercedes

Суд Кисловодска отправил под административный арест на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Его признали виновным в неповиновении полиции при задержании после его после пьяного дебоша в этом городе, передает ТАСС.

Александр Емельяненко тренируется в Кисловодске.
Александр Емельяненко тренируется в Кисловодске.
emelyanenko.com

Емельяненко признал, что сел за руль нетрезвым, но отрицал, что оказал сопротивление при задержании. При этом на суде боец извинился за то, что нагрубил полицейским. Адвокат Александра заявил, что будет обжаловать решение суда.

1 марта в Кисловодске Александр Емельяненко припарковал свой Mercedes в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствия по тротуару, а затем он столкнулся с машиной и уехал.

Через некоторое время полиция остановила его машину. Бойца доставили в отдел полиции по городу Кисловодску, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

Ранее Александр Емельяненко отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. А еще раньше уже сидел в колонии, куда попал в 18 лет.

В Барнауле Емельяненко известен еще и своим дебошем в самолете рейса «Москва-Барнаул», за который ему пришлось заплатить штраф. А также «пьяным мастер-классом», показанным в одном из торговых центров.

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