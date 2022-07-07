7 июля
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Происшествия

Суд о мере пресечения помощнику главы МВД России прошел в закрытом режиме. И при чем тут фитнес-клуб

Басманный суд Москвы закрыл процесс по вопросу избрания меры пресечения помощнику министра МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову, проходящему по делу о злоупотреблениях в руководстве полиции Санкт-Петербурга, пишет bfm.ru.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме заявил представитель Следственного комитета России (СКР).

Он сослался на необходимость сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников уголовного дела.

«Поскольку в материалах дела содержатся персональные данные свидетелей и иных участников судопроизводства, прошу в целях безопасности судопроизводства провести заседание в закрытом режиме. Кроме того, в ходе заседания будут озвучены сведения из материалов дела, разглашение которых на данном этапе противоречит интересам следствия», — сказал следователь.

Прокурор, адвокаты и сам Умнов не возражали.

Судья Елена Ленская просьбу удовлетворила.

Решение

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Умнову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 сентября», — огласила постановление судья Елена Ленская.

Представители СМИ присутствовали на оглашении решения.

Из него следует, что адвокаты просили избрать Умнову домашний арест, отмечая, что сроки давности истекли по его делу, а их подзащитный, зная о расследовании, не скрылся.

Мотивация ходатайства

Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СКР Сергей Адабаш мотивировал ходатайство о заключении Умнова под стражу, в частности, тем, что обвиняемый имеет многолетний стаж в правоохранительных органах, обладает навыками расследования и оперативно-розыскной деятельности и может использовать свои связи для противодействия расследованию. Прокуратура просьбу об аресте поддержала.

Судья согласилась с доводами СК, отметив, в частности, в своем решении, что «решение вопроса о прекращении дела относится исключительно к компетенции следственных органов».

Следственный комитет России 6 июля предъявил обвинение фигурантам дела в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Абонементы в фитнес-клуб

Уголовное дело — о покупке на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущества «в целях личного использования». По данным «Коммерсанта», деньги из фонда тратились на покупку для них недвижимости и автомобилей, а также на содержание внештатных помощников.

По данным защиты, задержанным вменяют незаконную покупку за счет средств ведомственного фонда абонементов в некие фитнес-клубы. Пока речь идет об ущербе на сумму более 1 млн рублей, пишет bfm.ru.

По данным пресс-центра МВД, правонарушения были совершены с 2016 по 2020 годы.

Тогда «несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущества в целях личного использования».

Фигуранты

Помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов, а также старший судебный пристав — начальник Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елена Копьева задержаны.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Защита фигурантов намерена обжаловать решения об их аресте в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, как арестованные спецназовцы подразделений ФСБ прятали деньги в бронежилетах.

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