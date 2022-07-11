Суд оставил в силе арест умершего под стражей сибирского ученого-лазерщика

Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу умершего подозреваемого в госизмене ученого Дмитрия Колкера.

Решение принято 11 июля, сообщает ТАСС.

Адвокаты просили отменить постановление Советского районного суда Новосибирска, который 30 июня избрал физику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Что произошло

30 июня Колкера забрали из больницы и доставили в московский СИЗО Лефортово, пишет Газета.Ru.

Колкер якобы мог быть причастен к передаче Китаю сведений, составляющих гостайну.

3 июля родственникам пришла телеграмма, что 2 июля Дмитрий Колкер умер в больнице.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, преподаватель был на поддерживающем лечении и проходил терапию от четвертой стадии рака — об этом сообщила дочь скончавшегося, Алина Миронова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест смертельно больного заведующего лабораторией в Новосибирском государственном университете (НГУ) Дмитрия Колкера — прерогатива суда.

Лекции в Китае

Физик, работавший заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, подозревался в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.