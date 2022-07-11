Суд оставил в силе арест умершего под стражей сибирского ученого-лазерщика

Решение принято 11 июля, сообщает ТАСС.
Адвокаты просили отменить постановление Советского районного суда Новосибирска, который 30 июня избрал физику меру пресечения в виде заключения под стражу.
Что произошло
30 июня Колкера забрали из больницы и доставили в московский СИЗО Лефортово, пишет Газета.Ru.
Колкер якобы мог быть причастен к передаче Китаю сведений, составляющих гостайну.
3 июля родственникам пришла телеграмма, что 2 июля Дмитрий Колкер умер в больнице.
По данным Telegram-канала Mash Siberia, преподаватель был на поддерживающем лечении и проходил терапию от четвертой стадии рака — об этом сообщила дочь скончавшегося, Алина Миронова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест смертельно больного заведующего лабораторией в Новосибирском государственном университете (НГУ) Дмитрия Колкера — прерогатива суда.
Лекции в Китае
Физик, работавший заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, подозревался в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.