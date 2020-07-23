Суд по делу Михаила Ефремова назначен на 29 июля

Суд по делу артиста Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, где пройдет процесс.

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00», — сказали в суде.

Так же стало известно, кто будет председательствовать на суде. Согласно официальным данным, судьей назначена Абрамова Елена Дмитриевна. Именно она вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также экс-полковнику Дмитрию Захарченко, пишет АН «Москва».

ДТП с участием Михаила Ефремова

По имеющейся информации, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Позже Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Актер заявил, что готов понести наказание.

Затем адвокат артиста заявил, что тот не считает себя виновником аварии и намекнул, что во время ДТП Ефремов мог находиться в автомобиле не один.