Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Суд по делу Михаила Ефремова назначен на 29 июля

Суд по делу артиста Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, где пройдет процесс.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00», — сказали в суде.

Так же стало известно, кто будет председательствовать на суде. Согласно официальным данным, судьей назначена Абрамова Елена Дмитриевна. Именно она вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также экс-полковнику Дмитрию Захарченко, пишет АН «Москва».

ДТП с участием Михаила Ефремова

По имеющейся информации, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Позже Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Актер заявил, что готов понести наказание.

Затем адвокат артиста заявил, что тот не считает себя виновником аварии и намекнул, что во время ДТП Ефремов мог находиться в автомобиле не один.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость