21 марта
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Происшествия

Суд продлил заключение арестованному за фейки об СВО алтайскому журналисту

Сергея Михайлова, обозревателя выходящей в Республике Алтай газеты «Листок», обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ и органов госвласти, сообщает «Интерфакс».

Суд.
Суд.
unsplash.com

Михайлов в марте-апреле прошлого года выложил несколько записей в интернете и печатном издании своей газеты.

В его публикациях следствие усмотрело ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения СВО на Украине.

По мнению правоохранителей, слова журналиста привели к дискредитации госорганов власти и Вооруженных Сил РФ.

Михайлова задержали в середине апреля 2022 года.

В рамках предварительного следствия провели психолого-лингвистическую, автороведческую и другие судебные экспертизы. В ближайшее время дело направят в суд.

На данный момент Михайлову продли срок заключения под стражей.

Ранее барнаульская активистка Мария Пономаренко получила шесть лет лишения свободы. Ее также обвинили в распространении фейков об СВО.

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