Суд продлил заключение арестованному за фейки об СВО алтайскому журналисту

Михайлов в марте-апреле прошлого года выложил несколько записей в интернете и печатном издании своей газеты.
В его публикациях следствие усмотрело ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения СВО на Украине.
По мнению правоохранителей, слова журналиста привели к дискредитации госорганов власти и Вооруженных Сил РФ.
Михайлова задержали в середине апреля 2022 года.
В рамках предварительного следствия провели психолого-лингвистическую, автороведческую и другие судебные экспертизы. В ближайшее время дело направят в суд.
На данный момент Михайлову продли срок заключения под стражей.
Ранее барнаульская активистка Мария Пономаренко получила шесть лет лишения свободы. Ее также обвинили в распространении фейков об СВО.