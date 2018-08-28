Суд вынес приговор супругам из Барнаула, которые избили и изнасиловали знакомую

В Барнауле суд признал 24-летнего мужчину и его 26-летнюю жену виновными в разбойном нападении на девушку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Супругов приговорили к лишению свободы, их малолетний ребенок будет жить у родственников.

По данным следствия, вечером в ноябре 2017 года 23-летняя жительница Барнаула встретила в одном из баров свою знакомую с мужем. Молодые люди выпивали вместе. Увидев у потерпевшей золотое кольцо, приятельница попросила отдать его. Получив отказ, она вывела девушку на улицу и стала избивать.

Позже к ней присоединился супруг. Угрожая ножом, он совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера.

Обвиняемые забрали у девушки телефон и золотое кольцо, после чего скрылись. Затем они уехали из города. Вскоре злоумышленников задержали. В ходе следствия муж и жена отрицали свою вину. Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, в его жену — к 9 годам в колонии общего режима.