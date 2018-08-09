Заринский суд решил отправить в спецшколу подростков, которые изнасиловали мальчика

Заринский суд 6 августа рассмотрел дело двух 13-летних школьников, которых обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика. Следователи установили причастность детей к преступлению, сообщает газета «Наш город Заринск» в своей группе в «Одноклассниках».

Издание пишет, что по результатам проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что подростки несовершеннолетние. Копию процессуального решения отправили в полицию для принятия мер.

В МО МВД России «Заринский» по делам несовершеннолетних направили в суд ходатайство о помещении детей в учебно-воспитательное спецучреждение закрытого типа. Административное исковое заявление частично удовлетворили, поэтому школьников на два года могут поместить в учреждение.

Семьи обвиняемых планируют обжаловать постановление, пока оно еще не вступило в силу.

Напомним, дети отдыхали на озере в Заринске и выпивали. Потерпевший упал в обморок, его завели в дом, где и изнасиловали. По словам матери потерпевшего, мальчика напоили и надругались, когда он был без сознания.

Женщина рассказала, что оба подозреваемых в причастности к изнасилованию в полиции во всем признались. Позднее родители подростков звонили и пытались откупиться. От денег женщина отказалась.