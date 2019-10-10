Суд вынес приговор убийцам барнаульца Михаила Седова

21-летний Михаил Поспелов получил 18 лет лишения свободы строгого режима. Его подельник, ровесник Евгений Кочергин — 16 лет строгого режима.

Так как они находятся в СИЗО с октября 2018 года, то отсидеть им осталось 17 и 15 лет. Прибывание в заключении на стадии следствия и суда им зачли день за день.

Также суд обязал виновных выплатить матери, жене и детям погибшего 4,5 млн рублей.

Что произошло с Михаилом Седовым

Напомним, 38-летний Михаил Седов пропал вечером 2 октября 2018 года. В тот день двое обвиняемых, 21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин, пришли в гаражно-строительный кооператив на улице Малахова, где высматривали дорогостоящий автомобиль, чтобы угнать его и продать.

Заметив подходящую им Subaru Trebeca, злоумышленники несколько раз ударили монтажками ее владельца — Михаила Седова.

Гаражи. Анна Зайкова , altapress.ru

После этого обвиняемые затолкали мужчину в багажник его же машины и вывезли в район озера Пионерское, где нанесли ему не менее пяти ножевых ранений. От травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемые бросили тело потерпевшего в лесу и, забрав у него наличные, скрылись.

К поискам Михаила Седова привлекали не только сотрудников правоохранительных органов, но и граждан. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.

Тело нашли 5 октября 2018 года в районе Пионерского озера. Его похоронили 7 октября на Михайловском кладбище.