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Происшествия

Суд вновь зарегистрировал дело на Шевчука за дискредитацию ВС России

Петербургский суд вновь зарегистрировал административное дело против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Юрий Шевчук
Юрий Шевчук
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Поведение музыканта на майском концерте в Уфе расценено как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Санкции статьи для физических лиц предусматривают штраф от 35 до 50 тысяч рублей.

Напомним, первый административный протокол в отношении Юрия Шевчука составлен еще в мае, но суд вернул его составителям.

По разным оценкам, концерт в столице Башкирии собрал около 10 тыс. зрителей. Он длился почти три часа. После концерта к нему в гримерку пришли сотрудники полиции и составили против него протокол.

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