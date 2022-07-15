Суд вновь зарегистрировал дело на Шевчука за дискредитацию ВС России

Петербургский суд вновь зарегистрировал административное дело против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Поведение музыканта на майском концерте в Уфе расценено как «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Санкции статьи для физических лиц предусматривают штраф от 35 до 50 тысяч рублей.

Напомним, первый административный протокол в отношении Юрия Шевчука составлен еще в мае, но суд вернул его составителям.

По разным оценкам, концерт в столице Башкирии собрал около 10 тыс. зрителей. Он длился почти три часа. После концерта к нему в гримерку пришли сотрудники полиции и составили против него протокол.