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Жизнь

На Шевчука составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Полиция составила административный протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе, сообщает «Коммерсант». В каких именно словах музыканта усмотрели дискредитацию вооруженных сил РФ Шевчук не смог пояснить.

Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Олег Богданов

В МВД сообщили, что протокол составлен «в связи с провокационными высказываниями».

По разным оценкам, концерт собрал около 10 тыс. зрителей. Он длился почти три часа. На экранах во время выступления группы появлялись фразы «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен ДДТ) и «Нет войне».

Шевчук рассказал, что, когда в 1995 году вернулся из Чечни, долго не мог восстановиться — настолько был потрясен увиденной «бойней». Он высказался критически относительно военных действий на Украине.

После концерта к нему в гримерку пришли сотрудники полиции.

«Туда никого не пускали, в дверях стояли силовики. За кулисами было много народу, не все поняли, что Шевчук задержан и его допрашивают. Продолжалось это около часа, после чего артиста отпустили. Когда Юра вышел, он был спокоен и общался с друзьями», — рассказал директор уфимского продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.


Сам музыкант не уточнил, что именно полиция указала в протоколе в качестве нарушения: «Я ведь там много чего говорил».

Ранее Олег Тиньков раскритиковал спецоперацию, и в родном банке от него открестились.

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