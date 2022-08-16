Суд взыскал почти 3,5 млн рублей с золотодобытчика за загрязнение реки в Сибири

В Красноярском края суд взыскал с компании «Сибирские сельские машины» 3,4 млн рублей за загрязнение реки Кувай. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

По данным прокуратуры, причиной загрязнения реки Кувай осенью прошлого года стала хозяйственная деятельность компании-ответчика. На разработанном в прошлый сезон месторождении неосветленная вода из технологического отстойника просачивалась на местность и попадала в реку.

Лабораторные исследования выявили, что взвешенные вещества были превышены в 237 раз, железо — в 16 раз, медь — в 4,1 раза.

Так же руководитель этой организации привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования).

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