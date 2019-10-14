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Происшествия

Суд заблокировал акции Грудинина по иску его бывшей жены

Арбитражный суд Московской области заморозил акции Совхоза имени Ленина, принадлежащие Павлу Грудинину, его троим детям и работнику совхоза Александру Федорову. Таким образом, суд удовлетворил заявление бывшей супруги Грудинина — Ирины, которая поддержала иск шести акционеров совхоза, сообщает ТАСС.

Павел Грудинин
Павел Грудинин
Анна Зайкова

Те требовали взыскать с Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия, обвиняя миллиардера в сокрытии части имущества.

Ирина Грудинина поддерживает требования истцов, но участвует в деле в качестве третьего лица.

Сам Грудинин передал часть акций в номинальное владение детям Александре, Дарье, Антону и работнику совхоза Федорову. Суд признал эти действия способом сокрытия имущества и заблокировал операции с акциями Совхоза имени Ленина для Павла Грудинина, его детей и Александра Федорова, пишет bfm.ru.

По словам Грудинина, ему принадлежат 44% акций предприятия «Совхоз имени Ленина».

Ранее телеведущая Ксения Бородина «раскатала» Грудинина в соцсетях.

Телеведущая напомнила, что вся страна наблюдала в ток-шоу Андрея Малахова, как он «обманывал свою жену с молодой». По словам Бородиной, это «запредельная по своей циничности история».

Ранее заслуженный врач России Михаил Кузьменко обвинил Грудинина в «моральной нечистоплотности» из-за развода с женой. По его словам, сам судебный процесс говорит о том, что Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского.

Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег.

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