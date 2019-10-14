Суд заблокировал акции Грудинина по иску его бывшей жены

Те требовали взыскать с Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия, обвиняя миллиардера в сокрытии части имущества.
Ирина Грудинина поддерживает требования истцов, но участвует в деле в качестве третьего лица.
Сам Грудинин передал часть акций в номинальное владение детям Александре, Дарье, Антону и работнику совхоза Федорову. Суд признал эти действия способом сокрытия имущества и заблокировал операции с акциями Совхоза имени Ленина для Павла Грудинина, его детей и Александра Федорова, пишет bfm.ru.
По словам Грудинина, ему принадлежат 44% акций предприятия «Совхоз имени Ленина».
Ранее телеведущая Ксения Бородина «раскатала» Грудинина в соцсетях.
Телеведущая напомнила, что вся страна наблюдала в ток-шоу Андрея Малахова, как он «обманывал свою жену с молодой». По словам Бородиной, это «запредельная по своей циничности история».
Ранее заслуженный врач России Михаил Кузьменко обвинил Грудинина в «моральной нечистоплотности» из-за развода с женой. По его словам, сам судебный процесс говорит о том, что Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского.
Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег.