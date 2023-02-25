Судно и автомобиль столкнулись на льду Байкала. Есть пострадавшие

Инцидент произошел в 300 м от причала г. Северобайкальска. Судно шло рейсом «Хакусы-Северобайкальск».
Сильно смят капот машины. Пять человек пострадали из-за столкновения. Из них четверо — пассажиры «Марины», еще один — пассажир иномарки.
Судно столкнулось с автомобилем.
t. me/vm_sut
Всех доставили в медучреждение. От госпитализации пострадавшие отказались. Угрозы для жизни нет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее трассу Рубцовск-Волчиха закрыли из-за сильного гололеда — уже произошло массовое ДТП.