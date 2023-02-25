Судно и автомобиль столкнулись на льду Байкала. Есть пострадавшие

Судно на воздушной подушке «Марина» и иномарка столкнулись на льду оз. Байкал вечером 24 февраля. Об этом сообщило местное управление на транспорте СКР в Telegram-канале .

Инцидент произошел в 300 м от причала г. Северобайкальска. Судно шло рейсом «Хакусы-Северобайкальск».

Сильно смят капот машины. Пять человек пострадали из-за столкновения. Из них четверо — пассажиры «Марины», еще один — пассажир иномарки.

Судно столкнулось с автомобилем. t. me/vm_sut

Всех доставили в медучреждение. От госпитализации пострадавшие отказались. Угрозы для жизни нет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее трассу Рубцовск-Волчиха закрыли из-за сильного гололеда — уже произошло массовое ДТП.