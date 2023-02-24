Перекрыта трасса Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области на участке от Рубцовска до Волчихи.
На проблемном участке выставили два поста ГИБДД, а также организовали дежурство оперативных групп МПСГ.
Что произошло?
Ранее утром 24 февраля сильный гололед привел к массовому ДТП на участке между Рубцовском и Новоегорьевским. Несколько грузовых и легковых автомобилей съехали с трассы, сообщает «Инцидент Рубцовск».
На опубликованных кадрах можно увидеть, как один за другим с края трассы свесились грузовики.
Один из легковых автомобилей вовсе улетел в кювет.
Ранее синоптики Алтайского края передавали неблагоприятные условия 24 февраля. Ожидают мокрый снег и дождь. На дорогах — сильная гололедица. Водителям следует быть осторожными на дорогах.