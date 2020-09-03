Суду будет нелегко принять справедливое решение по делу Ефремова, считает опытнейший адвокат

Вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу, заявил Генрих Падва — один из самых известных и опытных адвокатов России, пишет Lenta.ru.

«Если бы не вмешались два недостойных так называемых адвоката, то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор», — сказал Падва.

Тот факт, что Александр Добровинский — защитник стороны потерпевших по делу Ефремова — заявил к актеру иск на один рубль — это «театр и спектакль», считает Падва. В результате подзащитные Добровинского лишились права на возмещение причиненного им ущерба.

«Сейчас совершенно неясная ситуация: суд, я уверен, хватается за голову и не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум, совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение», — отметил Падва.

Особое мнение

Ранее российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал судебное заседание 31 августа по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Так, политолог назвал артиста «полным идиотом» и «бомжом». Таким образом он высказался в своем Telegram-канале.

«Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?» — возмутился Сатановский .

Он раскритиковал и работу адвоката актера, Эльмана Пашаева. По словам политолога, работа юриста — это «позорный и гнусный спектакль», и своими действиями он скорее издевается над подзащитным.

1 сентября Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу актера Михаила Ефремова. Проведение прений сторон назначено на 3 сентября.