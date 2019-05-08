Судья отправил футболистов Кокорина и Мамаева в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признаны виновными, приговор вынес Пресненский суд Москвы 8 мая. Как сообщил РБК , оба футболиста, а также те, кто вместе с ними участвовали в драке, получили реальные сроки — от 1 года 5 месяцев до 1,5 года в колонии общего режима.

Прокурор просила назначить Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до полутора лет в колонии общего режима за драку в центре столицы. Во время прений сторон в суде 6 мая обвинитель заявила, что вина фигурантов дела полностью доказана. Фигуранты дела со смехом отреагировали на запрашиваемые сроки, пишет «Новая газета».

Но уже 7 мая Павел Мамаев в своем последнем слове извинился перед потерпевшими, «семьей и обществом». Кокорин не сумел сдержать слез и тоже извинился. Футболисты попросили не ломать их судьбы.

И вот 8 мая суд признал, что Александр Кокорин, Павел Мамаев, а также другие участники инцидентов Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Спортсмены «грубо нарушили нормы общественного порядка», «выразив неуважение к обществу».

Все они получили реальные сроки наказания. Братья Кокорины по 1,5 года в колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий — 1 год 5 месяцев. К моменту вынесения приговора они провели в СИЗО почти семь месяцев. Пребывание под стражей им зачтено, в итоге они проведут в колонии: Мамаев и Протасовицкий — 6,5 месяцев, братья Кокорины — 7,5 месяцев.

Напомним, дело было возбуждено в связи с двумя драками в Москве, произошедшими 8 октября 2018 года, сообщает РБК. Участие в них приняли нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Избиты были водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты были взяты под стражу.

СМИ сообщали, что драку расследовали 18 следователей.