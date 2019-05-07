Слезы и извинения: футболисты Кокорин и Мамаев сказали в суде последние слова

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, пишет «Лента.ру». Приговор им вынесут 8 мая.

Обвинение требует для футболистов реальных сроков: по 1,5 года в колонии братьям Кокориным и год и пять месяцев Павлу Мамаеву и еще одному фигуранту Александру Протасовицкому. Сторона защиты просила оправдать фигурантов дела.

Павел Мамаев в своем последнем слове извинился перед потерпевшими, «семьей и обществом». «Мы свое наказание почти за 7 месяцев отбыли. Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне», — сказал суду футболист.

Кокорин не сумел сдержать слез, выступая с последним словом. «Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. Не знаю, почему говорят, что мы не признаем полностью свою вину. Я хотел бы еще раз извиниться перед Денисом Паком. По поводу Соловчука — хочу извинился перед ним за брата», — произнес обвиняемый.

Александр Кокорин , футболист «Зенита». sports.ru

8 октября 2018 года футболисты стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.