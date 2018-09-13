Superwoman. Красавица-сибирячка сломала вооруженным пистолетом хулиганам челюсть и ребра

В Новосибирске 27-летняя тренер по бодибилдингу Екатерина Швалюк ночью 12 сентября обезвредила подвыпивших хулиганов, пристававших на улице к 20-летней студентке НГУ. Екатерина, в которую буйные мужчины стреляли из пневматического пистолета, применила к дебоширам несколько приемов, сломав одному челюсть, а другому ребра, пишет АСТ-54.

В ночь на среду студентка Ирина возвращалась домой. Ее подвезли друзья на машине до остановки, откуда до дома девушка должна была пройти около 500 м. По дороге к ней пристали двое пьяных мужчин.

Паблик цитирует показание младшей сестры студентки, которая заявила, будто бы пристававшие хотели отобрать у девушки телефон и деньги. Студентка сопротивлялась, поднялся шум, но никто на помощь Ирине не спешил.

Екатерина Швалюк, услышав крики, вышла на балкон (она живет вместе с дочкой на 8 этаже многоквартирного дома возле которого случилось нападение на студентку). Увидев происходящее, тренер поспешила вниз. Где нападавшие стали отстреливаться от Екатерины.

Екатерина Швалюк,

тренер:

Я увидела, что люди не реагируют и побежала вниз. В ответ на замечание, они достали пневматический пистолет и выстрелили мне под ноги. Пришлось действовать быстро и решительно.

Нападавшими, по данным АСТ-54, оказались два жителя Бердска 29-ти и 30-ти лет. Их с переломами доставили в больницу. Студентка не пострадала, ее из отделения полиции забрали родители. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.